Champions League: Krösche erhebt schwere Vorwürfe

Christopher Mallmann 04.11.2025 • 17:59 Uhr Die Fans von Eintracht Frankfurt sind beim Auswärtsspiel in Neapel nicht zugelassen. Eintracht-Boss Markus Krösche sieht darin eine schwere Benachteiligung.

Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche hat den Ausschluss aller Eintracht-Fans beim Auswärtsspiel in Neapel beklagt - und zugleich schwere Vorwürfe erhoben.

„Für unsere Mannschaft sind diese Maßnahme und der Ausschluss von unseren Fans ein sehr harter Schlag. Es ist ein absolutes Unding. Und so deutlich muss man es sagen: In einem Wettbewerb wie der Champions League, eine klare Wettbewerbsverzerrung!“, sagte der 45-Jährige bei der Bild.

Hintergrund: Wegen der schweren Fan-Ausschreitungen im Vorfeld des Achtelfinals im März 2023 hatte der Präfekt von Neapel jüngst den Verkauf von Tickets an Frankfurt-Fans untersagt. Einen entsprechenden Einspruch der Hessen lehnte die UEFA ab.

Frankfurt-Fans fehlen

Die Konsequenz: Am Dienstagabend wird kein Anhänger der Eintracht im Stadio Diego Armando Maradona Platz nehmen. Auch der Klub selbst verzichtet auf eine größere Delegation, ist in der Arena nur mit Sportvorstand Krösche und Vorstandsmitglied Philipp Reschke vertreten.