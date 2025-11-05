Champions League: Sané-Aktion leitet Galatasaray-Sieg ein

Vincent Wuttke 05.11.2025 • 22:55 Uhr Galatasaray Istanbul fährt den nächsten Sieg in der Champions League ein. Leroy Sané spielt eine entscheidende Rolle.

Galatasaray Istanbul darf weiter auf eine Platzierung unter den besten acht Teams nach der Gruppenphase hoffen. Am vierten Spieltag fuhr der türkische Verein in der Champions League bei Ajax Amsterdam mit dem 3:0 (0:0) den dritten Erfolg ein - und Leroy Sané war entscheidend beteiligt.

Denn der deutsche Nationalspieler bereitete den Führungstreffer perfekt vor. In der 59. Minute bekam Sané an der rechten Strafraumkante den Ball, zog kurz in die Mitte und flankte dann. Der Ball flog in den Fünfmeterraum und Mittelstürmer Victor Osimhen nickte ein.

Sané mit perfekter Flanke

Wenig später erhöhte der Nigerianer bereits auf 2:0. Nach einer Flanke berührte Youri Baas den Ball mit der Hand und so gab es Elfmeter. Osimhen blieb cool vom Punkt (66.).

Fast entschied Sané das Spiel danach schon früh. Der Ex-Münchner eroberte den Ball und schloss wuchtig ab. Doch Keeper Remko Pasveer parierte (68.).

Nach dem 3:0 von Osimhen gab es aber keine Zweifel mehr. Erneut spielte Baas mit der Hand, wieder gab es Elfmeter und der Stürmer verwandelte noch einmal (78.).

Sané gehörte bei Gala zu den auffälligsten Akteuren. Er stand in der Startelf und sorgte auf dem rechten Flügel für Gefahr. Im Gegensatz zu seinen Offensivkollegen wurde Sané auch nicht vorzeitig ausgewechselt und spielte durch.