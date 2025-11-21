Champions League: TV-Beben bestätigt!

Philipp Schmidt 21.11.2025 • 12:13 Uhr Die UEFA bestätigt: Für deutsche Fans wird es zu gewaltigen Veränderungen in der Champions League kommen.

Das TV-Beben hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell! Ab der Saison 2027/28 wird es für Fans, die in Deutschland die Champions League verfolgen wollen, zu grundlegenden Veränderungen kommen.

Wie die UEFA am Freitagmittag bestätigte, wurden die Übertragungsrechte neu vergeben und liegen nun bei Paramount+ und Prime Video. Während das Topspiel am Dienstagabend bei Paramount+ zu sehen ist, übernimmt Prime Video (statt wie bisher das Topspiel am Dienstag) nun das Topspiel am Mittwoch. Sämtliche weiteren Partien sind bei Paramount+ zu sehen.

DAZN, das bisher einen Großteil der Champions-League-Spiele übertrug, geht leer aus. Dort sind stattdessen alle Partien der Europa League und Conference League zu sehen. Das ZDF behält die Rechte an der Zweitverwertung der Königsklasse und darf nach Abschluss der Spiele am Mittwochabend weiterhin eine Highlight-Zusammenfassung zeigen.

Ein Punkt, über den Gerüchte kursierten, wird in der Stellungnahme nicht berücksichtigt: die Vergabe des Champions-League-Finals. Laut Bild wird dies nicht mehr im Free-TV ausgestrahlt, sondern bei Netflix - es sei denn, es nimmt eine deutsche Mannschaft daran teil.

„Beispielloses Interesse“ an Champions-League-Rechten

Auch im Vereinigten Königreich steigt Paramount+ groß ein und übernimmt wie in Deutschland einen Großteil der Übertragung. Prime Video zeigt eine Partie am Dienstag.

UC3, das Joint Venture des Dachverbands des europäischen Fußballs (UEFA) und der Europäischen Klubvereinigung (ECA), spricht in der Mitteilung von einem „beispiellosen Interesse von Rundfunkanstalten und Streaming-Plattformen“.