Champions League: Woltemade nur auf der Bank

Nick Woltemade ist in der Champions League vorerst zum Zuschauen verdammt worden.
Woltemade nur auf der Bank
Stürmer Nick Woltemade muss in der Champions League auf der Bank Platz nehmen - zum ersten Mal seit längerer Zeit.
Der 23 Jahre alte Stürmer von Newcastle United sitzt im Spiel bei Olympique Marseille zunächst auf der Bank - zum ersten Mal seit dem 24. September, als er im League Cup gegen Bradford City (4:1) außen vor war.
Woltemade hatte beim Liga-Sieg gegen Manchester City am Samstag (2:1) einige Großchancen vergeben. Sein letztes Tor für Newcastle datiert vom 29. Oktober, als er gegen Tottenham Hotspur im League Cup traf.
Insgesamt kommt er auf sechs Pflichtspieltreffer in 15 Spielen für Newcastle.
Der DFB-Stürmer war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle gewechselt.