City mit B-Elf gegen Bayer - Haaland auf der Bank

SID 25.11.2025 • 20:10 Uhr Der Torjäger erhält gegen den deutschen Vizemeister eine Pause - wie mehrere andere City-Stars.

Manchester City startet das Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen überraschend ohne Starstürmer Erling Haaland. Der Norweger, der bislang in allen vier Königsklassen-Spielen traf, sitzt in der Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) zunächst auf der Bank. Teammanager Pep Guardiola schickt eine bessere B-Elf aufs Feld, im Vergleich zur Niederlage in der Liga bei Newcastle United (1:2) nimmt er zehn Änderungen vor.

In seinem 100. Königsklassen-Spiel als City-Coach gibt der Katalane auch Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma und zahlreichen anderen Stars eine Pause. So bleiben etwa Phil Foden, Jeremy Doku oder Rayan Cherki zunächst draußen. Im Sturmzentrum beginnt der Ex-Frankfurter Omar Marmoush anstelle von Haaland.