Kompany und Arteta schwärmen voneinander

SID 26.11.2025 • 05:27 Uhr Von 2016 bis 2019 war Mikel Arteta Co-Trainer von Pep Guardiola. Der damalige Verteidiger Vincent Kompany war der verlängerte Arm des Trainerteams.

Vincent Kompany und Mikel Arteta hatten da so eine Vorahnung: Aus Weggefährten im Fußballgeschäft sollten einmal große Trainer werden – und beide behielten recht.

„Ich hatte das Gefühl, dass Vinnie in allem, was er anpackt, hervorragend sein würde“, sagte Arteta vor dem Gipfeltreffen seines FC Arsenal mit Bayern München am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN und im LIVETICKER). Und umgekehrt? „Es hat niemanden überrascht, dass er solch ein Manager werden würde“, sagte Kompany über seinen früheren Vorgesetzten.

Von 2016 bis 2019 war Arteta Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City, der damalige Verteidiger und Kapitän Kompany galt als der verlängerte Arm des Trainerteams. Gemeinsam wurden sie zweimal englischer Meister.

Kompany über Arteta: „Wirklich beeindruckt“

Im Winter 2019 übernahm Arteta bei Arsenal als Cheftrainer. „Ich bin wirklich beeindruckt“, sagte Kompany am Dienstagabend: „Es ist ein Team, das in jeder Spielphase sehr, sehr wenige Schwächen hat. Und das ist auch Mikels Charakter, seine Liebe zum Detail.“

Arteta selbst hatte wenige Stunden zuvor bereits von Kompany geschwärmt. „Ich freue mich sehr, dass es so gut für ihn gelaufen ist, denn er hat so viel Ausstrahlung, Intelligenz, Liebe zum Spiel und einen unglaublichen Arbeitseifer“, lobte der Spanier: „Ich wusste also, dass er alles, was er anfasst, richtig gut machen würde, deshalb bin ich überhaupt nicht überrascht.“