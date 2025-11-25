FC Bayern: Kane adelt Shootingstar

Philipp Heinemann 25.11.2025 • 21:01 Uhr Harry Kane hält schon jetzt große Stücke auf Lennart Karl. Der Superstar ist sich sicher, dass der Shootingstar auch gegen Arsenal aufdrehen kann.

Harry Kane sieht seinen jungen Mitspieler Lennart Karl für einen Startelfeinsatz gegen den FC Arsenal gewappnet. Vor dem Duell des FC Bayern mit dem englischen Spitzenreiter schwärmte der Topstürmer in den höchsten Tönen von dem 17-Jährigen.

„Ich denke, er ist bereit. Er hat gezeigt, dass er bereit ist, in jedem Moment, in dem er in dieser Saison für uns gespielt hat. Ich glaube, das Alter ist nicht so entscheidend”, befand Kane am Tag vor dem Kracher in London.

Da der gesperrte Luis Díaz sicher ausfallen wird, muss Bayerns Trainer Vincent Kompany einen Spieler in der Offensive ersetzen. Karl empfahl sich jüngst beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg mit einem Tor und einer Vorlage.

Kane: Karl profitiert von Kompany

„Man sieht das Selbstvertrauen, das er hat”, lobte Kane. Der Engländer machte deutlich, dass die Bayern-Stars in dem Youngster schon ein wertvolles Teammitglied sehen würden: „Man sieht die Fähigkeiten, wie er unter Druck spielt, in engen Räumen. Er ist sehr schnell und beweglich, daher ist es schwer, ihn in Manndeckung zu nehmen. Er ist ein wirklich guter Spieler, wir sind wirklich froh über das, was er macht.“

Karl habe zudem eine „großartige Gruppe” um sich herum - und natürlich „einen großartigen Trainer, der ihn frei sein lässt, sodass er sich ausleben kann, aber auch auf dem Boden hält, damit er nicht abhebt“.

Kane glaubt an Karl

Kane ist sich sicher, dass Karl auch gegen Arsenal versuchen werde, den Unterschied zu machen: „So, wie er es in seinen bisherigen Startelfeinsätzen auch gemacht hat.“