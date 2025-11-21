FC Bayern: Kompany plaudert Díaz-Sperre aus

Johannes Behm 21.11.2025 • 11:23 Uhr Die Länge der Sperre für Luis Díaz steht offenbar fest. Trainer Vincent Kompany plaudert sie auf der Pressekonferenz aus.

Luis Díaz wird dem FC Bayern München aufgrund seiner Roten Karte gegen Paris Saint-Germain nur für ein Spiel in der Champions League fehlen. Trainer Vincent Kompany verkündete die Länge der Sperre am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg.

„Meine Information ist: ein Spiel“, verriet der Belgier. Auf Nachfrage, ob das bereits feststehe, weil noch nichts öffentlich kommuniziert wurde, sorgte der 39-Jährige dann für einen Lacher: „Wer kommunizieren soll, soll kommunizieren. Aber ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist.“

Sportdirektor Christoph Freund, der ebenfalls anwesend war, bestätigte die Aussagen und kündigte an: „Das wird kommuniziert werden.“

Díaz hatte beim 2:1-Sieg bei Paris Saint-Germain nach einem Foul an Achraf Hakimi kurz vor der Pause die Rote Karte gesehen.

Díaz darf gegen Freiburg mit viel Spielzeit rechnen

Weil der Kolumbianer am Mittwoch gegen Arsenal nicht mitwirken darf, stellte ihm Kompany bei der Bundesliga-Partie gegen Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) viel Spielzeit in Aussicht.

„Bei ihm kommt keine Belastungssteuerungsfrage auf“, sagte Kompany. „Er muss uns helfen mit seiner Energie, am liebsten so lange wie möglich in diesem Spiel. Und dann müssen das die anderen übernehmen, wenn wir gegen Arsenal spielen“, forderte der Belgier.

„Auch wenn es bis zur letzten Minute dauert“

Doch nicht nur der Kolumbianer soll gegen Freiburg Vollgas geben. „Ich muss ehrlicherweise sagen: Bei diesem Spiel gibt es keine ganz große Belastungssteuerungsfrage“, sagte Kompany und argumentierte: „Die Jungs sind fit, die meisten haben schon vor drei, vier Tagen gespielt und kommen mit viel Energie in dieses Spiel.“