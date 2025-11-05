Frankfurt schöpft Mut: "Total im Soll"

SID 05.11.2025 • 05:33 Uhr Nach dem torlosen Remis in Neapel zeigt sich Dino Toppmöller mit der bisherigen Ausbeute zufrieden - und hofft auf die K.o.-Phase.

Nach dem hart erkämpften Remis in der Champions League hat Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft neuen Mut geschöpft. „Es ist ein sehr wertvoller Punkt. Wir müssen uns ernähren wie ein Eichhörnchen“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt bei DAZN. Nach dem 0:0 bei der SSC Neapel sei sein Team mit vier Punkten aus vier Spielen „total im Soll“.

Bei den verbleibenden vier Spielen, unter anderem im Dezember gegen den FC Barcelona, wisse die Eintracht, „dass die ein oder andere Aufgabe extrem schwer ist“, sagte der Coach: „Aber wir rechnen uns aus, dass wir vor allem in den Heimspielen Punkte sammeln können, um den Schritt in die Play-offs zu schaffen.“