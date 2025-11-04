Ganz England schwärmt nach diesem Solo: "Das war unglaublich"

Luca Utz , Julius Schamburg 05.11.2025 • 00:17 Uhr Ein Ex-Bundesliga-Spieler sorgt in der Champions League für Begeisterung. Spurs-Innenverteidiger Micky van de Ven wird von seinem Trainer schon mit Lionel Messi verglichen.

Dieses Mega-Solo wird sicher noch lange in Erinnerung bleiben! Micky van de Ven hat beim 4:0 (1:0) der Tottenham Hotspur gegen den FC Kopenhagen in der Champions League ein traumhaftes Tor erzielt und damit seinen Trainer sowie Experten und die Presse begeistert.

In der 64. Spielminute führten die Spurs mit 2:0, dann setzte van de Ven zu seinem unglaublichen Lauf an. Auf Höhe des eigenen Strafraums nahm der ehemalige Augsburg-Profi an Tempo auf und überlief die halbe Kopenhagener Mannschaft.

Spurs-Trainer vergleicht van de Ven mit Messi

Am gegnerischen Strafraum angekommen fasste sich der 24-Jährige ein Herz - versenkte den Ball aus vollem Lauf aus etwa zwölf Metern im langen Eck.

„Das könnte das Tor der Saison sein. Es war, als hätte sich (Lionel, Anm. d. Red.) Messi in einen Innenverteidiger verwandelt“, schwärmte sein Trainer Thomas Frank bei TNT Sport.

England-Ikone Owen Hargreaves legte sich fest: „Das ist eines der besten Tore, die ich je gesehen habe. Er rennt an den Spielern vorbei, als wären sie gar nicht da, bleibt stark und schließt dann ab. Das war unglaublich. Das war das Tor der Saison. Keine Diskussion.“

Englands Presse schwärmt: „Absolut brillant“

Van de Ven selbst erklärte: „Ich habe angefangen zu dribbeln und dachte, ich werde schon sehen, ob sie mich einholen würden, aber das haben sie nicht. Ich war beim Sprint in Topform und hatte das Gefühl, ich könnte immer weiterlaufen.“

Die BBC schrieb von einem Tor, „das einem Wunder glich. Er rannte und rannte und rannte. Dann versenkte er den Ball mit einem Abschluss, wie man ihn von einem Top-Stürmer erwarten würde. Absolut brillant.“

Die Zeitung The Guardian beschrieb das Tor wie folgt: „Auftritt Micky Van de Ven. Der Innenverteidiger ist zum Synonym für das draufgängerische Spiel der Spurs geworden und das zeigte er erneut, als er sich am Rand seines eigenen Strafraums den Ball schnappte und losstürmte. Er war wie ein Blitz, als er vier Spieler von Kopenhagen hinter sich ließ, bevor er über das gesamte Feld stürmte und mit seinem Tor für die Vorentscheidung sorgte.“

Bayern-Leihgabe Palhinha setzt den Schlusspunkt

Letztlich konnten sich die Spurs souverän mit 4:0 durchsetzen. Nach einem Treffer von Brennan Johnson (19.) ging der englische Klub mit einer 1:0-Führung in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte dann Wilson Odobert auf 2:0 (51.), ehe van de Ven das Tottenham Hotspur Stadium zum Beben brachte (64.).