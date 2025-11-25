Kane sendet neue Signale an Bayern

SID 25.11.2025 • 21:38 Uhr Der Stürmerstar fühlt sich wohl bei den Bayern, Max Eberl kündigt den Zeitpunkt für Gespräche an.

Harry Kane plant seine längerfristige Zukunft weiter fest bei Bayern München. „Ich denke, so wie wir momentan dastehen und spielen, sind wir definitiv eines der besten Teams in Europa. Deshalb denke ich nicht an andere Mannschaften und daran, wo ich hin will, um mich zu verbessern. Ich bin momentan sehr glücklich hier“, sagte der Stürmerstar vor dem Gipfeltreffen in der Champions League beim FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr).

„Mein Vertrag läuft noch etwas über 18 Monate, und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird“, sagte Kane weiter. Er könne sich nicht vorstellen, „dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird.“ Schon Ende September und im Oktober hatte er seine Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung signalisiert.

Eberl kündigt Gespräche an

Zuletzt hatte es lose Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona gegeben. Sportvorstand Max Eberl habe deswegen aber keine „großen Sorgenfalten“ gehabt. Der deutsche Rekordmeister habe „mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin“, so Eberl am Dienstagnachmittag vor dem Abflug nach London.