"Großer Schritt": Toppmöller sieht gute Chancen gegen Bergamo

SID 24.11.2025 • 05:35 Uhr Die SGE holte vier Punkte aus den ersten vier Spielen in der Königsklasse. Nun soll der nächste Schritt Richtung K.o.-Runde gelingen.

Trainer Dino Toppmöller sieht für Eintracht Frankfurt die kommende Aufgabe in der Champions League gegen Atalanta Bergamo als eine Art Schlüsselspiel fürs Weiterkommen.

„Ich gehe davon aus, dass zehn oder elf Punkte reichen könnten“, sagte der 45-Jährige dem kicker: „Die Auslosung bescherte uns ein knackiges Programm, aber wir haben uns eine ordentliche Ausgangsbasis erarbeitet, um in die Play-offs zu kommen. Mit einem Sieg gegen Bergamo könnten wir einen großen Schritt machen.“

Eintracht empfängt Atalanta

Derzeit liegt die Eintracht mit vier Zählern aus vier Spielen auf Rang 23 der Königsklasse. Mit Atalanta komme am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) „eine europäisch sehr erfahrene und unangenehm zu bespielende Mannschaft. Bergamo agiert viel Mann gegen Mann, sehr körperbetont“, erklärte Toppmöller: „Mit unseren Fans im Rücken und der Wahnsinns-Atmosphäre rechnen wir uns gute Chancen aus, dass die drei Punkte in Frankfurt bleiben. Dafür werden wir hart arbeiten.“