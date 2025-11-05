Joker sticht: Schick sichert ersten Bayer-Sieg

SID 05.11.2025 • 22:59 Uhr Bayer Leverkusen schlägt Benfica Lissabon knapp. Die Werkself hat weniger vom Spiel - und nimmt trotzdem drei Punkte aus der portugiesischen Hauptstadt mit.

Bayer Leverkusen hat Benfica Lissabon mit 1:0 (0:0) geschlagen und den immens wichtigen ersten Sieg in der Champions League eingefahren.

Eine effiziente Werkself gewann gegen das Team um Startrainer José Mourinho glücklich und ist mit nun fünf Punkten aus vier Spielen auf Playoff-Kurs.

Das Tor des Tages erzielte Patrick Schick (65.), der erst acht Minuten zuvor eingewechselt wurde. Der Tscheche traf nach einem Patzer der Benfica-Defensive zum Sieg für die Werkself, die sich dazu bei ihrem herausragenden Torhüter Flekken bedanken durfte.

Rudelbildung kurz vor Ende - Rot für Betreuer

Kurz vor Ende der Partie wurde es dann noch einmal hitzig. Nach einem Zusammenprall zwischen Torschütze Schick und Tomas Araujo bleibt der Leverkusener zunächst liegen – das Spiel aber lief weiter. Das gefiel der Bayer-Bank überhaupt nicht, die sich daraufhin beschwerte.

Daraufhin entwickelte sich eine Rudelbildung zwischen Betreuern und Verantwortlichen beider Teams an der Seitenlinie. Als Konsequenz zeigte Schiedsrichter Simone Sozza einem Verantwortlichen der Portugiesen die Rote Karte, der des Feldes verwiesen wurde.

Vor dem extrem schweren Auswärtsspiel bei Manchester City Ende November verschaffte sich Bayer im Kampf um die K.o.-Phase wichtige Luft.

Vier Tage nach der hochverdienten 0:3-Niederlage beim FC Bayern musste Trainer Kasper Hjulmand bei der „sehr schwierigen Aufgabe“ in Lissabon auf seinen rotgesperrten Kapitän Robert Andrich verzichten. Ibrahim Maza startete bei der personell gebeutelten Werkself auf der Doppel-Sechs.

Benfica drückt früh

Und der 19-Jährige hatte von Beginn an gut zu tun, Benfica drückte Bayer in die eigene Hälfte - und verpasste die frühe Führung: Der schnelle Ex-Bundesligaprofi Dodi Lukebakio lief nach einem langen Ball aus spitzem Winkel auf Flekken zu und traf die Latte (11.).

Bayer arbeitete sich durch mehr Ballbesitz dann aber immer besser in die Partie, ohne wirklich gefährlich zu werden. Alejandro Grimaldo wechselte gegen seinen Ex-Klub von der linken Schienenposition gewohnt häufig ins offensive Mittelfeld, konnte zunächst aber kaum Akzente setzen. Dafür zeigten sich die Gastgeber vor dem Bayer-Tor: Der Ex-Mainzer Leandro Barreiro blieb mit seinem Abschluss hängen, der Nachschuss von Lukebakio landete in den Armen von Flekken (26.).

Und Benfica blieb gefährlich, der argentinische Weltmeister Nicolas Otamendi köpfte an die Latte (33.). Auf der Gegenseite tauchte plötzlich Ernest Poku nach einer schönen Pass-Stafette vor dem Tor auf, verzog jedoch kläglich (36.) - die beste Chance für den deutschen Vizemeister. Wenig später vertändelte Claudio Echeverri einen vielversprechenden Konter (39.). Auf der Gegenseite verpasste erneut Lukebakio im Duell mit Flekken das 1:0 (43.).