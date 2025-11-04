Jüngster CL-Spieler: Dowman löst Moukoko ab

SID 04.11.2025 • 21:57 Uhr Der 15 Jahre alte Arsenal-Profi schreibt mit seinem Champions-League-Debüt Geschichte.

Max Dowman vom englischen Spitzenklub FC Arsenal ist zum jüngsten Spieler der Champions League aufgestiegen. Im Alter von 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen wurde das Offensivtalent von Teammanager Mikel Arteta am Dienstag beim 3:0-Auswärtssieg seiner Gunners bei Slavia Prag eingewechselt.