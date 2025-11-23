Kane vor Rückkehr nach London: "Bin in guter Form"

SID 23.11.2025 • 05:58 Uhr Das Duell mit seinem einstigen "Lieblingsgegner" Arsenal will der Bayern-Star aber nicht zu hoch hängen.

Harry Kane will das besondere Wiedersehen mit seinem einstigen "Lieblingsgegner" nicht allzu hoch hängen. "Ich bin in guter Form, die Mannschaft ist in guter Form. Aber ich will das Ganze nicht überbewerten. Es ist ein weiteres Champions-League-Spiel gegen einen richtig starken Gegner - und wir fahren dorthin, um zu gewinnen", sagte der englische Nationalmannschaftskapitän vor dem Gipfeltreffen der Königsklasse mit Bayern München beim FC Arsenal.

Der frühere Tottenham-Profi (32) hat in 21 Duellen mit den Gunners 15 Tore erzielt, eins davon in zwei Spielen für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kommt es im Emirates Stadium zum Treffen zwischen dem Zweiten und dem Ersten der Champions-League-Tabelle - und Kane steht besonders im Fokus.

"Das ist natürlich sehr vertrautes Terrain für mich", sagte er nach dem 6:2 (2:2) gegen den SC Freiburg, "und nach so langer Zeit bei Tottenham ist das Spiel etwas bedeutsamer. Aber letztendlich ist es einfach ein weiteres Spiel, ein wichtiges für uns. Ich versuche, mich nicht zu sehr von den Emotionen leiten zu lassen."

Kane sprach mit großem Respekt vor der starken Defensive Arsenals und den "sehr gefährlichen" Standards. "Und dann haben sie da auch noch ein paar großartige Spieler im Angriff, die uns Probleme bereiten können." Er erwarte eine "Schlacht", aber: "Wir gehen mit dem Gefühl rein, auch ihnen weh tun zu können."

Zur Vorbereitung will sich Kane das Nordlondoner Derby am Sonntagabend (17.30 Uhr/Sky) zwischen Arsenal und "seinen" Spurs ansehen. "Das wird toll und interessant", sagte er, "natürlich wünsche ich Tottenham viel Glück."