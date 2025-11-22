„Keine drei Spiele“: Bayern geht gegen Díaz-Sperre vor

SID 22.11.2025 • 18:56 Uhr Der Kolumbianer hatte gegen Paris Saint-Germain nach einem Foul die Rote Karte gesehen.

Bayern München wird gegen die harte Sperre für Stürmer Luis Díaz in der Champions League vorgehen. Der Klub habe bei der UEFA „die Urteilsbegründung angefordert, um dann Einspruch einzulegen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen am Samstag: „Wir werden sehen, ob es uns gelingt, die Strafe zu reduzieren.“ Díaz war nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele gesperrt worden, die Bayern waren zunächst von einer Pause für nur ein Spiel ausgegangen.

Diese Annahme habe sich auch aus einem ersten Schreiben der UEFA ergeben. Die härtere Strafe „hat uns dann genauso überrascht wie alle anderen, davon konnten wir überhaupt nicht ausgehen“, sagte Dreesen nach dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (6:2): „Es war natürlich ein schweres Foul, es war aber weder eine Tätlichkeit, noch hat es sich gegen den Schiedsrichter gerichtet, noch gab es ein weiteres Vergehen nach dem Foul. Solche Dinge haben in der Vergangenheit zu drei Spielen Sperre geführt.“