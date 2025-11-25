"Kleines Endspiel" gegen Bergamo? "Sehe ich nicht so"

SID 25.11.2025 • 14:57 Uhr Dino Toppmöller will mit Eintracht Frankfurt am Mittwoch wichtige Punkte sammeln, als letzte Chance sieht der Trainer die Partie aber nicht an.

Dino Toppmöller hat die Wichtigkeit der anstehenden Champions-League-Aufgabe unterstrichen, die Bezeichnung als „kleines Endspiel“ lehnt der Trainer von Eintracht Frankfurt aber ab. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels, dass wir einen großen Schritt in Richtung Play-offs machen können. Aber danach gibt es auch noch das ein oder andere Spiel“, sagte Toppmöller vor der Partie gegen Atalanta Bergamo.

Der Sieger des Spiels verbessert seine Chancen aufs Weiterkommen deutlich. Während Bergamo mit sieben Zählern auf Rang 16 steht, sammelte die Eintracht bisher vier Punkte (Platz 23). Seine Mannschaft wolle das Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) deshalb „unbedingt gewinnen“, sagte der Coach, es können aber „alle die Tabelle lesen und wissen, was danach noch für Spiele anstehen. Dass es ein vorweggenommenes kleines Endspiel ist, sehe ich nicht so.“