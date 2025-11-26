Kompany vertraut Kimmich und Gnabry bei Arsenal

SID 26.11.2025 • 19:53 Uhr Die beiden Nationalspieler hatten zuletzt angeschlagen pausiert.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany vertraut im Gipfeltreffen der Champions League seiner bestmöglichen Elf. Mit den zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich und Serge Gnabry in der Startformation will der deutsche Rekordmeister beim FC Arsenal den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren und die Tabellenführung der Königsklasse verteidigen.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, er läuft neben Aleksandar Pavlović auf der Doppel-Sechs auf. Gnabry, der zuletzt wegen Kniebeschwerden pausiert hatte, kommt neben Michael Olise und Lennart Karl in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Harry Kane zum Einsatz. Flügelspieler Luis Díaz fehlt nach seiner Roten Karte gegen Paris Saint-Germain gesperrt.

In der Defensive bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic die Viererkette vor Torhüter und Kapitän Manuel Neuer.