Champions League>

Lehmann: Arsenal gegen Bayern mit "leichtem Vorteil"

Lehmann tippt gegen Bayern

Der frühere Nationaltorwart schwärmt von der Abwehr der Gunners, sieht aber auch bei den Münchnern eine besondere Stärke.
Lennart Karl und Michael Olise zeigten beim 6:2-Sieg über den SC Freiburg überragende Leistungen. Bayern-Coach Vincent Kompany betont die Wichtigkeit beider Spieler und gerät ins Schwärmen.
SID
Der frühere Nationaltorwart schwärmt von der Abwehr der Gunners, sieht aber auch bei den Münchnern eine besondere Stärke.

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann sieht im Champions-League-Kracher zwischen seinem Ex-Klub FC Arsenal und Bayern München das Duell der „gegenwärtig zwei besten Mannschaften der Welt“. Beide Teams spielten „im Moment auf Topniveau“, sagte Lehmann dem Münchner Merkur/tz, „ich rechne mit einem sehr engen Spiel“.

Obwohl der 56-Jährige den deutschen Rekordmeister sogar „dominanter“ erlebt als es seine Gunners in der Saison 2003/04 als ungeschlagene „Invincibles“ waren, sieht Lehmann einen „leichten Vorteil“ bei Arsenal.

Die Gründe: Der Heimvorteil am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium und die Defensivstärke: „Arsenal hat derzeit die beste Abwehr der Welt.“

Bayern nicht abhängig von Kane

Auch die Münchner sieht er im Spiel nach hinten im Vergleich zur Vorsaison „verbessert“. Wie sehr, „das wird man in den großen Spielen in der Champions League sehen“, meinte Lehmann. Ein weiteres Plus der Bayern: „Die Spieler scheinen fitter zu sein als die Gegenspieler in der Bundesliga. Das Gefühl hatte man in den vergangenen Jahren nicht so.“

Außerdem sei die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nicht abhängig von Superstar Harry Kane. „Bei Bayern können viele Spieler Tore schießen, das ist eine Stärke“, sagte Lehmann.

