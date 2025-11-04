Matthäus wagt FC-Bayern-Prognose: "PSG hat keinen Kane, Kimmich, Olise"

Daniel Höhn 04.11.2025 • 18:25 Uhr Für Lothar Matthäus ist Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern im Spitzenspiel der Champions League nicht favorisiert.

„Paris ist auf jeden Fall nicht der Favorit“, schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne: „Die Franzosen spielen in der Champions League bisher hervorragend, aber in der Ligue 1 haben sie schon Punkte abgegeben und ein Spiel verloren. Die Bayern sind eingespielt, sie sind im Flow.“

„PSG hat keinen Kane, keinen Olise“

Matthäus führte aus: „Beide haben hohe Qualität in ihren Reihen, aber Paris hat keinen Kane, keinen Olise, keinen Kimmich und keinen Neuer.“ Daher tippt Matthäus auf einen 2:1-Erfolg der Bayern.

Dass PSG-Profi Ousmane Dembélé den Ballon d’Or gewonnen hat, fand Matthäus etwas glücklich: „Es gab andere Spieler, die über das Jahr gesehen genauso gut performt haben, die aber mit ihren Vereinen im CL-Halbfinale ausgeschieden sind.“

Matthäus räumte aber ein, „dass Dembélé nach dem Weggang von Messi, Neymar und Mbappé für PSG wichtiger geworden ist. Weil er mitspielt, nach hinten mitarbeitet und professioneller auftritt als vor ein paar Jahren.“