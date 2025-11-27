Burkardt-Schock für Eintracht Frankfurt

SID 27.11.2025 • 16:10 Uhr Die Diagnose bei Jonathan Burkardt ist da. Der 25 Jahre alte Nationalspieler wird seinem Klub wohl länger nicht zur Verfügung stehen.

Nationalspieler Jonathan Burkardt wird Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wohl länger fehlen. Der Stürmer zog sich beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:3) am Mittwochabend eine Muskelverletzung in der Wade zu. Das ergab ein MRT am Donnerstag.

Burkardt werde „bis auf Weiteres ausfallen“, schrieb der Verein, ohne genaue Angaben zur geschätzten Ausfallzeit zu machen.

Der Toptorschütze der Eintracht (insgesamt elf Tore in allen Wettbewerben) war gegen Bergamo beim Stand von 0:0 nach einem Luftzweikampf mit Gäste-Torwart Marco Carnesecchi unglücklich aufgekommen und konnte anschließend nur gestützt von Betreuern den Platz verlassen.

In der 59. Minute wurde er nach kurzer Behandlung durch Jean-Mattéo Bahoya ersetzt. Anschließend kassierte die Eintracht innerhalb weniger Minuten drei Gegentore.