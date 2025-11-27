Nächster für den Ballon d’Or? PSG feiert Dreierpacker Vitinha

SID 27.11.2025 • 07:20 Uhr Der Mittelfeldstratege trifft erstmals überhaupt dreifach in seiner Karriere.

Nach dem Torspektakel von Paris St. Germain konnte sich der unerwartete Dreierpacker vor Lob kaum retten. „Vitinha war sensationell, außergewöhnlich wie immer“, schwärmte Trainer Luis Enrique nach dem 5:3 (1:1) gegen Tottenham Hotspur. In seinem 171. Pflichtspiel für PSG gelang dem nicht gerade als Torjäger bekannten Portugiesen sein erster Dreierpack, selbst doppelt hatte der Mittelfeldmotor in seiner gesamten Vereins-Karriere noch nie getroffen.

Die beiden Ausgleichstreffer zum 1:1 (45.) sowie zum 2:2 (53.) gelangen dem 25-Jährigen aus dem Spiel heraus, ehe er einen Elfmeter zum Endstand von 5:3 (76.) versenkte. „Einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Er zeigt uns, wie wichtig er ist“, lobte Kapitän Marquinhos: „Mittlerweile ist er es, der unser Spiel kontrolliert, unser Meister im Mittelfeld, der das Tempo vorgibt, von einer Seite zur anderen.“