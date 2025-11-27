Presse: Arsenal zerreißt Bayerns „Mantel der Unbesiegbarkeit“

SID 27.11.2025 • 08:53 Uhr Der FC Bayern kassiert im Champions-League-Topspiel seine erste Saisonniederlage. Ein verdientes Ergebnis, urteilen die internationalen Medien.

Der FC Bayern kassiert im Champions-League-Topspiel im „Kampf der Titanen“ beim FC Arsenal (1:3) die erste Niederlage der Saison. In Spanien werden die Gunners bereits als der „Schrecken Europas“ bezeichnet, auf der Insel stürzen sich die Medien vor allem auf Harry Kane, dem von den Gunners „eins übergebraten“ wurde. - Internationale Pressestimmen:

ENGLAND

Daily Mail: „Die Gunners zerreißen den Mantel der Unbesiegbarkeit der Deutschen, während Mikel Arteta Vincent Kompany mit einem deutlichen Sieg in der Champions League eine Lektion erteilt.“

The Sun: „Die Kunst des Spiels. Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch. // Tottenham am Sonntagnachmittag, Harry Kane am Mittwochabend. Was für eine Woche für Mikel Artetas Arsenal – sie haben denen, die sie am meisten hassen, ordentlich eins übergebraten.“

The Mirror: „Now you’re gunner believe us – Arsenal bekräftigt seine Champions-League-Ambitionen, da die Gunners Bayern München und den alten Rivalen Kane besiegen. // Die Entwicklung von Arsenal ist in vollem Gange, während Mikel Arteta alles auf eine Karte setzt, um Bayern München zu schlagen.“

SPANIEN

As: „Der Schrecken Europas! Ist dies das Jahr der Gunners? Es war ein vorweggenommenes Finale, und das Team von Mikel Arteta ging als Sieger hervor. November ist viel zu früh, um die Trophäe zu vergeben, aber der Sieg ist zumindest ein klares Statement. Und das, obwohl der sehr junge Karl und der sehr erfahrene Neuer Arsenal zeitweise in Bedrängnis brachten. Doch diesem Arsenal kann niemand das Wasser reichen.“

El Mundo Deportivo: „Arsenal ist der Favorit auf den Gewinn der Champions League. Das sagen die Zahlen, aber auch die Eindrücke. Sie setzten sich klar gegen Bayern München durch, das am eigenen Leib spürte, wie schwierig es ist, gegen das am besten verteidigende Team Europas zu bestehen.“

Marca: „Die Champions League hat einen sehr ernsthaften Spitzenreiter - Arsenal überrollt Bayern. Es wurde ein Duell der Titanen erwartet, und es enttäuschte nicht, zumindest im ersten Durchgang. Nach der Pause wurde es zu einem echten Arsenal-Schauspiel.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Unaufhaltsam nach der Halbzeit: Bayern München wird überwältigt von Arsenals Furor im Emirates Stadium.“

SCHWEIZ

Blick: „Starkes Arsenal fügt Bayern die erste Saison-Niederlage zu. Arsenal schlägt den FC Bayern im Topspiel der Champions League dank eines starken Auftritts mit 3:1. Vor allem in der zweiten Halbzeit nutzen die Gunners die Fehler der Münchner eiskalt aus.“

ÖSTERREICH