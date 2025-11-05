Pressestimmen zum Champions-League-Spiel PSG-FC Bayern

SID 05.11.2025 • 06:00 Uhr Die "Dampfwalze ohne Bremse" liefert "eine Ode an den totalen Fußball": Die europäische Presse feiert den deutschen Rekordmeister nach seinem Sieg.

Die Bayern sind „der Chef“, „eine Dampfwalze ohne Bremse“ oder schlicht „die beste Mannschaft Europas“: Der 2:1-Sieg von Bayern München am 4. Spieltag der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat europaweit beeindruckt. Eine Auswahl der Pressestimmen.

FRANKREICH

Le Figaro: „Die Bayern sind der Chef. Der 16. Sieg in 16 Spielen für die Mannschaft von Vincent Kompany, die sich in der zweiten Halbzeit mit zehn gegen elf schlagen musste. Die europäischen Champions, die im ersten Durchgang von einem stärkeren Gegner dominiert wurden, bevor sie stark aufholten, verlieren mehr als nur drei Punkte und die Tabellenführung.“

L‘Équipe: „Das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Bayern am Dienstag im Parc des Princes wurde für die Pariser zu einer Tortur. PSG wurde von der Übermacht des FC Bayern sofort überrollt, brach im Parc des Princes zunächst auseinander und erlebte schließlich einen Albtraum-Abend, als Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi nacheinander verletzt vom Platz mussten.“

Le Parisien: „Am Dienstagabend im Parc des Princes sind Europas Meister taktisch untergegangen und haben zwei weitere wichtige Spieler verloren. Was für ein mieser Abend!“

SPANIEN

Marca: „Eine sehr schmerzhafte Nacht in Paris. Die Bayern bissen die Zähne zusammen und zeigten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Bayern ist die beste Mannschaft Europas. Sie stürmte den Thron von PSG, das unter Luis Enrique noch nie so unterlegen war wie in der gesamten ersten Halbzeit. Kompany hat eine Dampfwalze geschaffen, eine Maschine der Zerstörung, die zudem auch leiden kann.“

As: „Das Spiel war eine Ode an den totalen Fußball. Ein spannender Kampf. Ein Duell, das, falls es noch Skeptiker gab, bestätigte, dass Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse ist. Es fehlte nur noch, Europas Champion zu Hause in Schach zu halten, um neuer König zu werden - und genau das geschah in der ersten Halbzeit.“