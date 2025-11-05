Champions League: Blamage! Heftiger Rückschlag für Chelsea

SID 05.11.2025 • 20:41 Uhr Zur Pause liegen die Engländer mit ihrer B-Elf sogar hinten. Qarabag spielt in der Königsklasse weiter groß auf.

Der FC Chelsea hat in der Champions League einen Dämpfer kassiert. Beim aserbaidschanischen Meister und krassen Außenseiter Qarabag Agdam kamen die Engländer mit einer B-Elf nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Beide Teams stehen nach vier Spielen nun bei sieben Punkten.

Der 18-jährige Brasilianer Estevao (16.) und Joker Alejandro Garnacho (53.) trafen für die Mannschaft von Teammanager Enzo Maresca, der seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg am Wochenende in der Premier League bei Tottenham Hotspur auf gleich neun Positionen veränderte. Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (39.) hatten Qarabag, das mit zwei Siegen aus drei Spielen stark gestartet war, im Nationalstadion in Baku zur Pause in Führung geschossen und von der nächsten großen Überraschung träumen lassen.

Pafos sorgt für riesige Überraschung

Kurios zudem: Mit Sebastian Gishamer pfiff erstmals seit 14 Jahren wieder ein Österreicher ein Königsklassen-Spiel.