"Riesige Möglichkeit": Arsenal bereit für die Bayern

SID 25.11.2025 • 17:07 Uhr Im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister will Teammanager Mikel Arteta den Schwung der vergangenen Wochen mitnehmen.

Teammanager Mikel Arteta möchte im Gipfeltreffen der Champions League mit dem FC Arsenal ein Statement setzen. „Natürlich“, sagte der 43-Jährige vor dem Duell gegen Bayern München am Mittwochabend (21 Uhr): „Sie sind in einer guten Phase. Die Konstanz in Ergebnissen und Leistungen ist sehr beeindruckend - aber das ist eine riesige Möglichkeit, um zu zeigen, zu was wir in der Lage sind.“

Die Tabellenführer der Premier League liegt in der Königsklasse nach vier Siegen aus vier Spielen auf Platz zwei punktgleich mit dem Königsklassen-Spitzenreiter aus München. Damit treffen die beiden formstärksten Teams aus den europäischen Top-Ligen aufeinander. Arsenal ist wettbewerbsübergreifend 15 Spiele in Serie ungeschlagen - überbieten kann das nur der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister ist seit 18 Partien ohne Niederlage.

Arsenal-Verteidiger Jurrien Timber wittert daher ein „großes Statement. Sie sind eine gute Mannschaft, gegen die es schwer ist zu spielen. Aber das gilt auch für uns. Es wird also ein gutes Spiel.“

Arteta hofft derweil auch auf eine ähnliche Atmosphäre wie bei der jüngsten 4:1-Machtdemonstration im Derby gegen Tottenham Hotspur. „Ich hoffe, unsere Fans wissen, was sie den Spielern geben: Freude, Selbstvertrauen und Energie. Wir müssen das erhalten und stetig verbessern“, forderte Arteta. Es sei eine „enorme Superpower“.