Rolfes schwärmt von Grimaldo: "Absoluter Vollprofi"

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes sieht in Alejandro Grimaldo ein wichtiges Vorbild für den Nachwuchs des Vereins. „Er ist von A bis Z ein absoluter Vollprofi“, schwärmte Rolfes am Rande des Abschlusstrainings über den Spanier, der in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf seinen Ex-Klub Benfica Lissabon trifft.

Junge Spieler könnten sich an Grimaldo, der „immer als erstes im Gym“ sei, „orientieren, aufrichten und ihre Karriere entwickeln, weil er wirklich in allen Aspekten des Fußballspiels und des alltäglichen Lebens ein absoluter Topprofi ist“, so Rolfes.

Der Sport-Geschäftsführer zählt auch im wichtigen Auswärtsspiel in Portugals Hauptstadt auf den zuletzt angeschlagenen Freistoßspezialisten und Kreativspieler. Die Rückkehr ins Estádio da Luz sei für Grimaldo „etwas Besonderes“, man habe schon gemerkt, „dass das Spiel ihn elektrisiert“, sagte Rolfes.

Mit nur zwei Zählern aus drei Spielen stehen die Leverkusener beim noch punktlosen portugiesischen Rekordmeister von Startrainer José Mourinho bereits unter Druck, um die Play-off-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. „Es ist Champions League. Deswegen ist die Vorfreude groß“, sagte Rolfes: „Es wird ein interessantes Match.“