„Südamerikanische Doppelgrätsche“: Rot für Díaz „zwingend“

SID 04.11.2025 • 22:22 Uhr Der Bayern-Star fliegt nach seinem Doppelpack in Paris wegen eines bösen Fouls gegen Achraf Hakimi vom Platz - laut Experten zurecht.

Vom Helden zum „Bösewicht“: Nach seinem Doppelpack für den FC Bayern im Champions-League-Kracher bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain flog Luis Díaz für sein grobes Foul an Achraf Hakimi vom Platz - und das für die Experten völlig zurecht. „Südamerikanische Doppelgrätsche - so oft gesehen“, sagte der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels bei Prime und ergänzte: „Von hinten in dieser Intensität - ich glaube, das kann man nicht diskutieren.“

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner pflichtete bei. „Ich sag‘ jetzt mal unnötig, übermotiviert“, sagte der Ex-Referee und betonte: „Er springt ab, mit beiden Beinen, kann seine Bewegung nicht richtig kontrollieren, trifft ihn auch mit der offenen Sohle mit hoher Intensität. Eigentlich kommt da alles zusammen - und das ist in so einem ungefährlichen Raum völlig überflüssig. Die Rote Karte ist absolut berechtigt, für mich zwingend.“

Zumal Díaz seinen Gegenspieler Hakimi auch noch verletzte. Der marokkanische Nationalspieler musste unter Tränen vom Platz.