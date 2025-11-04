De Bruyne? „Bisschen blöd für mich“

SID 04.11.2025 • 06:18 Uhr Vor dem CL-Duell seiner Eintracht in Neapel spricht der Belgier Arthur Theate über seinen fehlenden Landsmann Kevin De Bruyne.

Arthur Theate wusste nicht so richtig, was er über den verletzten Kevin De Bruyne sagen sollte. „Es ist ein bisschen blöd für mich, diese Frage zu beantworten“, erklärte der 25-Jährige von Eintracht Frankfurt, „weil uns Kevin auch für die Nationalmannschaft fehlen wird.“

Ende Oktober hatte sich der Ausnahmekönner De Bruyne eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss nun monatelang pausieren. Damit verpasst der Mittelfeldspieler aber nicht nur die Spiele mit Belgiens Nationalteam.

Auch am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) kann der 34-Jährige nicht für den italienischen Meister und Spitzenreiter SSC Neapel in der Champions League gegen die SGE - und Landsmann Theate - antreten.

Theate traurig wegen der Nationalelf

„Ich bin glücklich, dass er nicht spielen wird, weil wir seine Qualitäten kennen. Er ist einer der besten Spieler dieser Welt“, sagte Theate: „Sie werden einen Spieler mit seiner Qualität vermissen. Sie haben trotzdem viele starke Spieler - aber Kevin steht eine Stufe darüber.“