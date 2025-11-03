Vor Duell in Neapel: Eintracht-Trainer verpasst Pressekonferenz

SID 03.11.2025 • 19:27 Uhr Dino Toppmöller fehlt bei der Pressekonferenz in Neapel. Eine Erkältung bremst den Trainer von Eintracht Frankfurt aus.

Hotelbett statt Pressekonferenz: Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) bei der SSC Neapel aufgrund einer Erkältung eine ungeplante Pause einlegen müssen.

„Bei Dino bin ich mir sicher, dass er topfit und voller Energie an der Seitenlinie stehen wird“, zeigte sich Toppmöllers Co-Trainer und Vertreter Jan Fießer am Tag vor der Begegnung optimistisch.

Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki ergänzte, dass der angeschlagene Coach im Flugzeug in einer eigenen Reihe gesessen und dabei eine Maske getragen habe: „Er versucht, bis morgen wieder gesund und munter zu werden.“

Frankfurt will verrückte CL-Serie beenden

Beim italienischen Meister und Spitzenreiter Neapel will die SGE ihre verrückte Serie in der Königsklasse beenden. Nach dem 5:1 zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul folgten jeweils zwei 1:5-Niederlagen bei Atlético Madrid und gegen den FC Liverpool.

„Es ist schon etwas kurios. Ich hoffe, dass es nicht wieder der Fall sein wird“, sagte Fießer: „Ich glaube, dass wir aus den letzten Champions-League-Spielen gelernt haben. Wir sind hier, um zu gewinnen.“