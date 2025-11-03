Weitermachen? Neuer will erst nach dem Winter entscheiden

SID 03.11.2025 • 19:59 Uhr Er sei da "total entspannt", sagt der Bayern-Torwart zur Frage nach der Fortsetzung seiner Karriere.

Manuel Neuer will erst im neuen Jahr über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden. „Ich bin total entspannt“, sagte der 39 Jahre alte Torhüter von Bayern München vor dem Champions-League-Knaller bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): „Ich lasse mir Zeit über den Winter. Und dann kann man immer sprechen.“

Für den Weltmeister von 2014 müsste letztlich die Gesamtsituation passen. „Viele Komponenten spielen mit rein“, sagte Neuer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft: „Es ist eine Frage der Gesundheit, der Fitness und der Motivation. Aber auch: Was in der nächsten Saison mit dem Verein passiert. Ich kann das selbst nicht beantworten, weil es noch viel zu früh ist.“

Trainer Vincent Kompany ist mit seiner Nummer eins im Einklang und will nicht auf eine schnelle Entscheidung drängen. „Es muss überhaupt keinen Zeitdruck geben“, sagte der Belgier am Montag in Paris: „Wichtig ist, dass er Spaß hat und weiter so seine Leistung bringt, wie er das derzeit macht. Und irgendwann gibt es dann den Zeitpunkt, wo das besprochen wird. Aber jetzt im November ist das noch kein Thema.“

Neuer, der im März 40 Jahre alt wird, spielt seit 2011 für die Bayern. In der laufenden Saison zeigt er sich topfit und völlig auf der Höhe, gehört zu den Erfolgsgaranten der Bayern. Zuletzt forderten diverse Experten eine Rückkehr des Keepers in die Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurückgetreten war.