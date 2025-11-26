Zweitältester CL-Torschütze: Luiz trifft bei Pafos-Remis

SID 26.11.2025 • 20:47 Uhr Älter als Luiz bei einem Treffer in der Königsklasse war nur eine portugiesische Abwehrikone.

Auch dank eines Treffers von Routinier David Luiz (38) darf sich Debütant Pafos FC in der Champions League weiter realistische Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen. Die Zyprer um den langjährigen brasilianischen Fußball-Nationalspieler trotzten der AS Monaco ein 2:2 (1:2) ab und sind mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf Play-off-Kurs.

Luiz (38 Jahre, 218 Tage) avancierte dabei mit seinem wuchtigen Kopfballtreffer in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich zum zweitältesten Torschützen der Königsklassen-Geschichte. Älter war nur Portugals Abwehrikone Pepe (40 Jahre, 290 Tage) 2023 bei seinem Treffer für den FC Porto gegen Schachtar Donezk.

Für Pafos, das in der Champions League zuvor nur gegen den FC Bayern verloren hatte (1:5), rettete Mohammed Salisu (89.) ein Remis. Takumi Minamino (6.) und Folarin Balogun (26.) hatten die Gäste, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer in der 77. Minute eingewechselt wurde, zweimal in Führung gebracht.