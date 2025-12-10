Champions League: Niederlage im "Endspiel"! War es das für Alonso

SPORT1 10.12.2025 • 23:00 Uhr In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterliegt Alonsos Real den Skyblues mit 1:2.

Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen „Endspiel“ unterlag Alonsos Real den Skyblues mit 1:2 (1:2) und verpasste einen großen Schritt in Richtung direktes Achtelfinal-Ticket.

Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O’Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende. Der Norweger war zuvor von Nationalspieler Antonio Rüdiger gefoult worden.

Wird Alonso bei Real entlassen?

Mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen wird die Luft für Alonso immer dünner. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet. In der Königsklasse hat der Rekordsieger einen Platz unter der Top 8 mit zwölf Punkten aber noch weiter in der eigenen Hand.

Unterstützung erhielt der Coach nach der Partie von seinen Spielern: „Wir stehen hinter Xabi Alonso. Wir unterstützen ihn, es werden viele Dinge gesagt, aber das sind alles Lügen“, stellte Torschütze Rodrygo klar. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter Xabi Alonso“, sagte Raul Asencio.

Derweil hat Tabellenführer FC Arsenal seine makellose Bilanz ausgebaut und trotz Personalproblemen mit 3:0 (1:0) beim FC Brügge um U21-Nationalspieler Nicoló Tresoldi gewonnen. Mit 18 Punkten haben die Gunners drei Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Bayern.

Noni Madueke (25./47.) traf doppelt für die Londoner, die gänzlich ohne Stars wie Jurrien Timber, Riccardo Califiori oder Declan Rice auskommen mussten. Gabriel Martinelli (56.) erhöhte. Bei Brügge feierte Ivan Leko zwei Tage nach seiner Einstellung sein Trainerdebüt, die Belgier bleiben bei vier Punkten.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus, Juventus Turin bezwang Underdog Pafos FC 2:0 (0:0). Die SSC Neapel verlor bei Benfica Lissabon um Startrainer José Mourinho mit 0:2 (0:1).

