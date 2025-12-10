Aus persönlichen Gründen: Hjulmand fehlt Bayer

SID 10.12.2025 • 19:48 Uhr Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt für Hjulmand an der Seitenlinie.

Trainer Kasper Hjulmand (53) wird beim Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Newcastle United nicht an der Seitenlinie stehen. Wie der Werksklub rund 90 Minuten vor Anpfiff mitteilte, fehlt der Däne am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus persönlichen Gründen.

Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt für Hjulmand. Die Rückkehr des Cheftrainers ist nach Vereinsangaben für das Rheinderby am Samstag gegen den 1. FC Köln vorgesehen.