Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: BVB-Gegner mit besonderer Maßnahme

BVB-Gegner mit besonderer Maßnahme

Borussia Dortmund empfängt am Mittwochabend in der Champions League den norwegischen Vertreter FK Bodo/ Glimt. Die Norweger setzen dabei auf eine besondere Vorbereitung.
Laut der SportBILD sei BVB-Spieler Carney Chukwuemeka mit seiner Position in den letzten Partien unzufrieden. Angesprochen auf den Bericht hält Trainer Niko Kovac seine Antworten kurz.
Manfred Sedlbauer
Borussia Dortmund empfängt am Mittwochabend in der Champions League den norwegischen Vertreter FK Bodo/ Glimt. Die Norweger setzen dabei auf eine besondere Vorbereitung.

Auf den FK Bodo/Glimt wartet das nächste Highlight-Spiel. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte kam das Team über die Qualifikation für die Champions League hinaus. Vor dem Spiel am Mittwochabend in Dortmund (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) setzen die Norweger auf einer besondere Vorbereitung.

Bereits am Mittwoch reiste das Team ins spanische Marbella. Dorthin, wo Borussia Dortmund vom 2. bis 8. Januar sein Wintertrainingslager abhalten wird. Unter der spanischen Sonne und bei knapp 20 Grad bereiten sich die Norweger nun auf den Königsklassen-Abend vor.

Bodo/Glimt flüchtet vor der Kälte

Das hat vor allem zwei Gründe: In Bodo, einer 45.000 Einwohner Stadt im nördlich des Polarkreises, herrschen aktuell raue klimatische Bedingungen. Aufgrund der Küstenlage gibt es viele Wetterumschwünge.

Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, der Wind weht eisig, nicht selten mit Schnee. Zwischen Sonnenauf- und Untergang liegen im Dezember gerade einmal um die zwei Stunden. Angenehmere Bedingungen herrschen definitiv in Marbella.

Der zweite und wohl entscheidendere Grund ist allerdings der Rasen. In Bodo spielen sie gewöhnlich auf Kunstrasen. Im Signal Iduna Park ist allerdings Hybridrasen, eine Mischung aus Natur mit Kunststofffasern, verlegt. Die Norweger möchten sich auf diese Umstände vorbereiten.

Saison ist für Bodo/Glimt schon vorbei

Möglich ist dieser Trip in den Süden für den Verein nur, weil in Norwegen bereits seit vergangenem Wochenende die Saison zu Ende ist. Aufgrund des Klimas und des strengen Winters geht die Spielzeit nur von Ende März bis Ende November. Bodo/Glimt holte sich nach zwei Titeln in Folge die Vizemeisterschaft.

Der volle Fokus gilt nun den drei verbleibenden Spielen in der Königsklasse. Bislang konnte die Überraschungs-Mannschaft zwei Punkte einfahren (gegen Tottenham und Slavia Prag).

Doch auch bei Juventus Turin (2:3), Galatasaray Istanbul (1:3) und gegen Monaco (0:1) zeigte die Mannschaft um den Ex Frankfurter Jens Petter Hauge, dass sie mit den großen Teams mithalten kann.

Beim Thema Frische und angenehmere Spielvorbereitung dürften die Norweger den Dortmundern auf jeden Fall schon mal etwas voraushaben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite