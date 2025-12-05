Champions League: BVB-Gegner mit besonderer Maßnahme

Manfred Sedlbauer 05.12.2025 • 18:23 Uhr Borussia Dortmund empfängt am Mittwochabend in der Champions League den norwegischen Vertreter FK Bodo/ Glimt. Die Norweger setzen dabei auf eine besondere Vorbereitung.

Auf den FK Bodo/Glimt wartet das nächste Highlight-Spiel. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte kam das Team über die Qualifikation für die Champions League hinaus. Vor dem Spiel am Mittwochabend in Dortmund (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) setzen die Norweger auf einer besondere Vorbereitung.

Bereits am Mittwoch reiste das Team ins spanische Marbella. Dorthin, wo Borussia Dortmund vom 2. bis 8. Januar sein Wintertrainingslager abhalten wird. Unter der spanischen Sonne und bei knapp 20 Grad bereiten sich die Norweger nun auf den Königsklassen-Abend vor.

Bodo/Glimt flüchtet vor der Kälte

Das hat vor allem zwei Gründe: In Bodo, einer 45.000 Einwohner Stadt im nördlich des Polarkreises, herrschen aktuell raue klimatische Bedingungen. Aufgrund der Küstenlage gibt es viele Wetterumschwünge.

Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, der Wind weht eisig, nicht selten mit Schnee. Zwischen Sonnenauf- und Untergang liegen im Dezember gerade einmal um die zwei Stunden. Angenehmere Bedingungen herrschen definitiv in Marbella.

Der zweite und wohl entscheidendere Grund ist allerdings der Rasen. In Bodo spielen sie gewöhnlich auf Kunstrasen. Im Signal Iduna Park ist allerdings Hybridrasen, eine Mischung aus Natur mit Kunststofffasern, verlegt. Die Norweger möchten sich auf diese Umstände vorbereiten.

Saison ist für Bodo/Glimt schon vorbei

Möglich ist dieser Trip in den Süden für den Verein nur, weil in Norwegen bereits seit vergangenem Wochenende die Saison zu Ende ist. Aufgrund des Klimas und des strengen Winters geht die Spielzeit nur von Ende März bis Ende November. Bodo/Glimt holte sich nach zwei Titeln in Folge die Vizemeisterschaft.

Der volle Fokus gilt nun den drei verbleibenden Spielen in der Königsklasse. Bislang konnte die Überraschungs-Mannschaft zwei Punkte einfahren (gegen Tottenham und Slavia Prag).

Doch auch bei Juventus Turin (2:3), Galatasaray Istanbul (1:3) und gegen Monaco (0:1) zeigte die Mannschaft um den Ex Frankfurter Jens Petter Hauge, dass sie mit den großen Teams mithalten kann.