Champions League: Frust-Abgang von BVB-Star!

Rückschlag für Borussia Dortmund: Beim Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt (JETZT im LIVETICKER) musste Abwehrspieler Waldemar Anton nach einer halben Stunde den Platz verlassen.
Frust-Abgang von BVB-Star
Waldemar Anton verletzt sich in der Champions League. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund muss schon nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.
Für Waldemar Anton war die Partie vorzeitig beendet
© IMAGO/Kirchner-Media
Der 29-Jährige verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung: Beim Stand von 1:0 in der 30. Minute griff sich Anton an den rechten Oberschenkel und setzte sich dann auf den Rasen. Augenscheinlich handelte es sich um muskuläre Probleme.
BVB: Anton verletzt ausgewechselt
Während Anton beim anschließenden Gang in die Katakomben bandagiert wurde, schlug er frustriert mit seiner Hand gegen die Wand.
Für ihn kam Daniel Svensson in die Partie. Der Schwede übernahm auf dem Flügel, während Ramy Bensebaini in die Dreierkette rückte.