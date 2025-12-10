Champions League: Frust-Abgang von BVB-Star!

Felix Kunkel 10.12.2025 • 21:50 Uhr Waldemar Anton verletzt sich in der Champions League. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund muss schon nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Rückschlag für Borussia Dortmund: Beim Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt (JETZT im LIVETICKER) musste Abwehrspieler Waldemar Anton nach einer halben Stunde den Platz verlassen.

Der 29-Jährige verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung: Beim Stand von 1:0 in der 30. Minute griff sich Anton an den rechten Oberschenkel und setzte sich dann auf den Rasen. Augenscheinlich handelte es sich um muskuläre Probleme.

BVB: Anton verletzt ausgewechselt

Während Anton beim anschließenden Gang in die Katakomben bandagiert wurde, schlug er frustriert mit seiner Hand gegen die Wand.