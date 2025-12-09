Champions League: Darum spielt heute nur Bayern um 18.45 Uhr

SPORT1 09.12.2025 • 17:04 Uhr Bayern München trifft heute deutlich früher als gewohnt in der Champions League auf Sporting Lissabon. Das Spiel der Bayern ist das einzige Duell zu diesem Zeitpunkt.

Am heutigen Champions-League-Spieltag kommt es zu einer Besonderheit. Denn nur das Spiel zwischen dem FC Bayern und Sporting Lissabon findet im üblichen frühen Slot um 18:45 Uhr (im LIVETICKER) statt.

Normalerweise sind pro Spieltag (Dienstag und Mittwoch) immer zwei Begegnungen im frühen Zeitraum und sieben Begegnungen im späten Zeitraum ab 21 Uhr angesetzt.

Am sechsten Spieltag ist das aber anders. So startete das Duell zwischen Qairat Almaty und Olympiakos Piräus schon um 16.30 Uhr.

Champions League: Zeitverschiebung sorgt für früheren Start

Grund für die Besonderheit ist die Zeitverschiebung am Spielort Astana im Vergleich zur mitteleuropäischen Standardzeit. In Kasachstan war es zum Zeitpunkt des Anpfiffs (16.30 Uhr deutscher Zeit) bereits 20.30 Uhr.

Wäre das Spiel im normalen frühen Spiel-Slot um 18.45 Uhr angepfiffen wurden, wäre es in Astana also 22.45 Uhr gewesen. So spät dürfen CL-Partien laut Statuten nicht starten.

Zu einer ähnlichen Konstellation wird es auch am siebten Spieltag kommen. Dann startet das Heimspiel von Qairat Almaty gegen den FC Brügge ebenfalls um 16.30 Uhr deutscher Zeit.

Das Spiel der Bayern wurde dagegen ganz regulär für den frühen Slot um 18.45 Uhr angesetzt.