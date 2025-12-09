Champions League: FC Bayern fehlt mehr als nur ein Schritt

Stefan Kumberger 09.12.2025 • 11:16 Uhr Der Weg des FC Bayern Richtung Achtelfinale ist klar vorgezeichnet. Das Spiel gegen Sporting ist allerdings nur ein Zwischenschritt.

Bereits zu Beginn der aktuellen Champions-League-Saison machte Vincent Kompany eine klare Rechnung auf. Der Bayern-Trainer betonte, dass man aus seiner Sicht sechs Siege aus acht Spielen benötige, um die Ligaphase unter den ersten acht Mannschaften abzuschließen und direkt ins Achtelfinale vorzustoßen.

Doch mittlerweile macht der Belgier eine neue Rechnung auf. Sie lautet: 5+1=8!

„Die Statistiker, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt: Fünf Siege und ein Punkt – dann ist man sicher (unter den Top 8, Anm. d. Red.). Wir müssen also vier Punkte aus drei Spielen holen“, sagte Kompany am Montag auf SPORT1-Nachfrage. Wenn man gegen Sporting (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) gewinne, sei man rein statistisch sehr nah dran.

Ein machbares Unterfangen für den FC Bayern

Noch vier Punkte aus drei Spielen holen? Angesichts der Tatsache, dass man nach den Portugiesen noch Partien gegen die Royale Union Saint-Gilloise und die PSV Eindhoven zu bestreiten hat, ein machbares Unterfangen für die Bayern.

Oberstes Ziel der Münchner: Eine Teilnahme an den Playoffs vermeiden. Schließlich kosteten die beiden zusätzlichen Partien gegen Celtic in der vergangenen Saison wertvolle Körner.

Harry Kane gab bereits im Herbst bei SPORT1 zu, dass das ein Grund gewesen sei, warum man in der Königsklasse nicht alle Ziele erreicht habe. Diesmal will man sich im Februar erholen, statt eine Ehrenrunde drehen.

Gnabry ist zuversichtlicher als Kompany

Serge Gnabry zeigt sich derweil sogar noch eine Ecke zuversichtlicher als der Trainer, was die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale angeht: „Wenn wir gewinnen, ist es doch schon fast sicher, oder? Dann sieht es auf jeden Fall gut aus.“ Damit hat der 30-Jährige recht, doch würde eben noch dieser eine kleine Schritt fehlen.

Denn die nach einem Sieg gegen Sporting dann 15 Punkte auf dem bayerischen Konto sind keine Garantie für die Runde der letzten 16. In der Saison 2024/25, als erstmals der Ligamodus gespielt wurde, reichte es eben nicht. Gleich fünf Mannschaften mussten mit 15 Punkten in die Playoffs – darunter übrigens der FC Bayern ...