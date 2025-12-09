Champions League: Große Probleme bei Gegner des FC Bayern

SPORT1 09.12.2025 • 13:26 Uhr Sporting Lissabon muss beim Gastspiel in München auf drei Stammkräfte verzichten. Der Trainer des Bayern-Gegners bleibt jedoch gelassen.

Beim Champions-League-Duell mit dem FC Bayern (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wird Sporting Lissabon von personellen Rückschlägen ausgebremst. Gleich drei Schlüsselspieler stehen dem portugiesischen Klub für die Partie in der Münchner Allianz Arena nicht zur Verfügung.

So traten Pedro Goncalves, Francisco Trincao und Geovany Quenda die Reise nach Deutschland gar nicht erst an. Trainer Rui Borges zeigte sich trotz der Ausfälle demonstrativ gelassen.

„Natürlich fehlen uns wichtige Spieler, aber wir werden elf Spieler finden“, erklärte der Coach und schob dem FCB die Favoritenrolle zu: „Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Wir spielen gegen die meiner Meinung nach beste Mannschaft in Europa im Moment.“

Sporting muss auf Torgaranten verzichten

Die Ausfälle dürften dennoch schwer wiegen: Goncalves erzielte bis dato neun Tore in 13 Ligaspielen, Trincao steht bei vier Treffern und drei Champions-League-Toren. Youngster Quenda, der aufgrund einer Fußverletzung mehrere Spiele ausfallen wird, bereitete in den genannten Wettbewerben insgesamt sechs Treffer vor.

Am Freitag waren alle drei Offensivspieler beim 1:1 im Derby gegen Benfica noch zum Einsatz gekommen. Während Goncalves und Trincao in der Startelf standen, lief Quenda nach seiner Einwechslung knapp 30 Minuten auf.

Leistungstechnisch kann Sporting mit breiter Brust in die Partie gegen den FC Bayern gehen: Die Portugiesen sind wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen, als Tabellenzweiter der heimischen Liga kassierte der Klub erst eine Niederlage.