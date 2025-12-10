Newsticker
Champions League>

Champions League heute: Leverkusen - Newcastle mit Woltemade LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Abend Newcastle United mit DFB-Star Nick Woltemade. Gelingt der Werkself der dritte Sieg in Folge. SPORT1 hat alle Infos zur Übertragung.
Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) empfängt Bayer 04 Leverkusen Newcastle United zum Gruppen-Showdown der Champions League in der BayArena. Für Leverkusen geht es darum, nach zuletzt zwei Zu-Null-Siegen in der Königsklasse zum ersten Mal überhaupt drei CL-Erfolge hintereinander ohne Gegentor zu landen.

Newcastle reist seinerseits mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Champions-League-Auswärtsspielen an – obwohl die Magpies in drei dieser Partien das 1:0 markierten.

Champions League: Leverkusen - Newcastle LIVE im TV, Livestream, Ticker

  • TV: -
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: SPORT1

Die Werkself musste am Wochenende ein 0:2 in Augsburg hinnehmen, wobei der angeschlagene Kapitän Alejandro Grimaldo komplett fehlte. Ob der Linksverteidiger rechtzeitig fit wird, ist offen; erneut könnte deshalb Shootingstar Ibrahim Maza auf der linken Seite mehr Verantwortung übernehmen.

Im Angriff setzt Hjulmand aktuell auf Patrik Schick: Der Tscheche traf nach nur einem Tor in seinen ersten 28 CL-Einsätzen zuletzt zweimal in Folge und könnte als erst zweiter Spieler seines Landes in drei Königsklassen-Spielen nacheinander treffen.

Newcastles Schlüsselspieler: Pope, Woltemade und Guimarães

Bei den Magpies glänzt Keeper Nick Pope mit einer Paradenquote von 84 Prozent – europaweit sind nur Courtois und Raya besser.

Offensiv erlebt Nick Woltemade einen rasanten Aufstieg: Der 23-Jährige kommt nach 19 Pflichtspielen bereits auf sieben Treffer.

Hinter ihm zieht Bruno Guimarães die Fäden; der Brasilianer erzielte erst am Wochenende gegen Burnley ein direktes Eckentor – das erste dieser Art in Newcastles Premier-League-Historie.

Frühstarts sind ohnehin ein Markenzeichen: Nur Bayern traf in der laufenden Champions-League-Saison häufiger in den ersten 20 Minuten als Newcastle (drei Tore).

