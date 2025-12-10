Champions League heute: Leverkusen - Newcastle mit Woltemade LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.12.2025 • 17:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Abend Newcastle United mit DFB-Star Nick Woltemade. Gelingt der Werkself der dritte Sieg in Folge. SPORT1 hat alle Infos zur Übertragung.

Newcastle reist seinerseits mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Champions-League-Auswärtsspielen an – obwohl die Magpies in drei dieser Partien das 1:0 markierten.

Champions League: Leverkusen - Newcastle LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Werkself musste am Wochenende ein 0:2 in Augsburg hinnehmen, wobei der angeschlagene Kapitän Alejandro Grimaldo komplett fehlte. Ob der Linksverteidiger rechtzeitig fit wird, ist offen; erneut könnte deshalb Shootingstar Ibrahim Maza auf der linken Seite mehr Verantwortung übernehmen.

Im Angriff setzt Hjulmand aktuell auf Patrik Schick: Der Tscheche traf nach nur einem Tor in seinen ersten 28 CL-Einsätzen zuletzt zweimal in Folge und könnte als erst zweiter Spieler seines Landes in drei Königsklassen-Spielen nacheinander treffen.

Newcastles Schlüsselspieler: Pope, Woltemade und Guimarães

Bei den Magpies glänzt Keeper Nick Pope mit einer Paradenquote von 84 Prozent – europaweit sind nur Courtois und Raya besser.

Offensiv erlebt Nick Woltemade einen rasanten Aufstieg: Der 23-Jährige kommt nach 19 Pflichtspielen bereits auf sieben Treffer.

Hinter ihm zieht Bruno Guimarães die Fäden; der Brasilianer erzielte erst am Wochenende gegen Burnley ein direktes Eckentor – das erste dieser Art in Newcastles Premier-League-Historie.