Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) empfängt Bayer 04 Leverkusen Newcastle United zum Gruppen-Showdown der Champions League in der BayArena. Für Leverkusen geht es darum, nach zuletzt zwei Zu-Null-Siegen in der Königsklasse zum ersten Mal überhaupt drei CL-Erfolge hintereinander ohne Gegentor zu landen.
Champions League heute: Leverkusen - Newcastle mit Woltemade LIVE im TV, Liveticker & Livestream
Newcastle reist seinerseits mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Champions-League-Auswärtsspielen an – obwohl die Magpies in drei dieser Partien das 1:0 markierten.
- TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1
Die Werkself musste am Wochenende ein 0:2 in Augsburg hinnehmen, wobei der angeschlagene Kapitän Alejandro Grimaldo komplett fehlte. Ob der Linksverteidiger rechtzeitig fit wird, ist offen; erneut könnte deshalb Shootingstar Ibrahim Maza auf der linken Seite mehr Verantwortung übernehmen.
Im Angriff setzt Hjulmand aktuell auf Patrik Schick: Der Tscheche traf nach nur einem Tor in seinen ersten 28 CL-Einsätzen zuletzt zweimal in Folge und könnte als erst zweiter Spieler seines Landes in drei Königsklassen-Spielen nacheinander treffen.
Newcastles Schlüsselspieler: Pope, Woltemade und Guimarães
Bei den Magpies glänzt Keeper Nick Pope mit einer Paradenquote von 84 Prozent – europaweit sind nur Courtois und Raya besser.
Offensiv erlebt Nick Woltemade einen rasanten Aufstieg: Der 23-Jährige kommt nach 19 Pflichtspielen bereits auf sieben Treffer.
Hinter ihm zieht Bruno Guimarães die Fäden; der Brasilianer erzielte erst am Wochenende gegen Burnley ein direktes Eckentor – das erste dieser Art in Newcastles Premier-League-Historie.
Frühstarts sind ohnehin ein Markenzeichen: Nur Bayern traf in der laufenden Champions-League-Saison häufiger in den ersten 20 Minuten als Newcastle (drei Tore).