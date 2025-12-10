Champions League: Leverkusen ohne Trainer gegen Newcastle

SPORT1 10.12.2025 • 19:47 Uhr Kasper Hjulmand verpasst die Partie von Bayer Leverkusen gegen Newcastle United am Mittwochabend.

Bittere Nachrichten für Bayer 04 Leverkusen! Der Bundesligist muss beim Champions-League-Duell mit Newcastle United und Nick Woltemade auf Cheftrainer Kasper Hjulmand verzichten.

Darum muss Bayer Leverkusen auf Hjulmand verzichten

Der Klub gab den Ausfall des Dänen wenige Stunden vor dem Anpfiff (21 Uhr im LIVETICKER) bekannt und gab persönliche Gründe als Ursache an. Co-Trainer Rogier Meijer soll am Mittwochabend die Leitung an der Seitenlinie übernehmen.

Für das Derby gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende ist seine Rückkehr auf die Trainerbank vorgesehen, teilte Bayer mit.

Wichtiges Duell in der Champions League gegen Woltemade

Die Werkself will mit einem Sieg gegen den Premier-League-Klub um Nationalstürmer Nick Woltemade einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Vor zwei Wochen hatten die Rheinländer in der Königsklasse einen Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) gelandet.

