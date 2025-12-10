Champions League: Mbappé fehlt erstmals in Real-Startelf

Superstar Kylian Mbappé steht erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf von Real Madrid. Sowohl in La Liga als auch in der Champions League war der Franzose bislang ein echter Dauerbrenner und stand bei allen 21 Pflichtspielen in der Anfangsformation.
Mbappé fehlt in Real-Startelf
Lange wurde vor der Champions-League-Partie gegen Manchester City (ab 21 Uhr im LIVETICKER) spekuliert, ob Mbappé fit genug sein würde, um von Beginn an zu spielen. Bei der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo hatte sich der Stürmer am Sonntag den Ringfinger gebrochen und klagte zudem über weitere Beschwerden.
Mbappé fehlt: Real Madrid ohne besten CL-Torjäger
Für Mbappé rückt der 21 Jahre alte Gonzalo García zum zweiten Mal in die Startelf der Madrilenen. Zudem wird auch der Brasilianer Rodrygo zum erst fünften Mal in der Real-Startelf stehen.
Vor dem wichtigen Spiel, das für Xabi Alonso offenbar auch zum Endspiel auf der Trainerbank werden könnte, fehlt Real mit Mbappé ein beachtlicher Torjäger.
Mit neun Toren in fünf Spielen ist Mbappé der beste Torschütze im laufenden Wettbewerb und befindet sich in bestechender Form. Sein engster Konkurrent ist bislang Galatasaray-Stürmer Victor Osimhen mit sechs Treffern.