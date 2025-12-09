Champions League: Überraschung um Tel

Niklas Trettin 09.12.2025 • 17:47 Uhr Ursprünglich hatte es Mathys Tel nicht in den Champions-League-Kader der Tottenham Hotspur geschafft. Jetzt gibt es für den ehemaligen Bayern-Spieler aber doch noch frohe Kunde.

Mathys Tel hat positive Neuigkeiten erhalten. Wie Tottenham Hotspur mitteilte, wurde der Stürmer nachträglich für den Champions-League-Kader nominiert. Damit könnte er am heutigen Dienstag beim Heimspiel der Londoner gegen Slavia Prag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zum Einsatz kommen.

Im Sommer wurde Tel zunächst nicht in das Aufgebot für die Königsklasse berufen. Weil der Verein nicht genügend selbst oder im Verband ausgebildete Spieler hat, um die Vorgaben der UEFA zu erfüllen, konnten die Spurs kein 25-Mann-Aufgebot melden, sondern mussten auf sechs Mitglieder der ersten Mannschaft verzichten.

Betroffen waren neben dem jungen Franzosen auch Kota Takai und Yves Bissouma sowie James Maddison, Dejan Kulusevski und Radu Dragusin, die entweder größere Teile oder die komplette Ligaphase verletzungsbedingt verpassten. Nun dürfen die Spurs aufgrund eines weiteren langfristigen Ausfalls ihren Kader noch einmal verändern.

Champions League: Deshalb darf Tel nachnominiert werden

Torjäger Dominic Solanke fehlt inzwischen mehr als das dafür geforderte Minimum von 60 Tagen. Der Engländer laboriert nach wie vor an einer Sprunggelenkverletzung und stand seit Ende August nicht mehr auf dem Rasen. Damit hat er alle bisherigen Spiele der laufenden Champions-League-Saison verpasst - und wird durch Tel im Aufgebot ersetzt.