Champions League: "Völlig unnötig!" Aufregung um Woltemade-Szene

Niklas Senger 10.12.2025 • 23:20 Uhr Bayers Torhüter unterläuft gegen Newcastle ein folgenschwerer Fehler. Nick Woltemade ist mittendrin.

Newcastle United und Nick Woltemade haben einen Fehler von Bayer Leverkusens Torhüter Mark Flekken eiskalt bestraft und durch einen Elfmeter früh in der zweiten Halbzeit ausgeglichen (1:1). Die Aktion vor dem Treffer sorgt jedoch für einige Aufregung.

Die Partie in der Champions League, die letztlich 2:2 endete, war gerade einmal vor vier Minuten wieder angepfiffen worden, als Woltemade prominent in Szene trat.

Edmond Tapsoba spielte in der 50. Minute einen simplen Rückpass zu Flekken, der im eigenen Sechzehner einige Sekunden mit dem Ball am Fuß verstreichen ließ.

Ballack: „Völlig unnötig und leichtsinnig“

Diese Situation nutzte Woltemade, um den Niederländer unter Druck zu setzen. Anstatt den Ball wegzuschlagen, wollte dieser den deutschen Stürmer ausspielen und dribbelte zur linken Seite.

„Das ist viel zu viel Risiko gegen Woltemade“, ahnte DAZN-Kommentator Marco Hagemann bereits Böses, kurz bevor Flekken Woltemade zu Fall brachte. Der Torhüter stellte zunächst den Körper in seinen Gegenspieler und traf Woltemade anschließend am Fuß - ein leichter Kontakt, den der DFB-Star dankend annahm.

„Die Aktion in die er sich selber bringt, ist völlig unnötig und leichtsinnig“, kritisierte auch der ehemalige Leverkusener Michael Ballack und führte aus: „Er trifft ihn eben unten am Fuß, das wird er sicherlich nicht zurücknehmen. Das reicht dann eben aus.“

Größere Zweifel an der Entscheidung äußerte BVB-Legende Marco Reus, als er auf DAZN nach dem Spiel die Szene zu sehen bekam. „Nein, kein Elfmeter. Klassischer Fall von ‚das macht er gut‘“, stellte Marco Reus klar und ergänzte: „Er trifft ihn unten am Fuß.“

Anthony Gordon verwandelte sicher vom Punkt und schockte die Werkself mit seinem fünften Treffer im laufenden Wettbewerb. „Das ist natürlich nicht unverdient, auch wenn es ein wirklich dummer Fehler ist“, analysierte Ballack weiter.

„Das ist brillant von Woltemade“

In England wurde die Aktion von Woltemade derweil gefeiert. Die ehemalige Profifußballerin Lucy Ward sagte bei TNT Sports: „Das ist brillant von Woltemade. Es sah so aus, als würde absolut nichts passieren, und er hat einfach versucht, Flekken zu einem Abschlag zu zwingen. Was um alles in der Welt macht er da?“

Auch die Daily Mail lobte den Deutschen und schrieb: „Der Stürmer von Newcastle sprintet auf den ehemaligen Brentford-Spieler zu, der versucht, zurückzulaufen, aber der große Deutsche liest das Spiel. Woltemade setzt sich gegen ihn durch und wird zu Fall gebracht!“

In der 74. Minute wurde der Abend für Leverkusen zunächst noch bitterer. Lewis Miley brachte die Gäste mit seinem ersten Champions-League-Treffer in Führung.