FC Bayern: Karl schreibt Geschichte

Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat erneut Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl der jüngste Spieler in der Königsklasse, der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Karl sorgte am Dienstagabend beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon für das zwischenzeitliche 2:1 (69.).

Zuvor hatte er gegen den FC Brügge und beim FC Arsenal jeweils einen Treffer erzielt. Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute gegen Sporting war Karl mit tosendem Applaus verabschiedet worden. In bislang 20 Pflichtspielen für den Rekordmeister hat der Offensivspieler fünf Tore erzielt. Inzwischen gilt der Jungstar sogar als Kandidat für eine WM-Nominierung.