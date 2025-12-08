Frankfurt-Duell für Flick "etwas Besonderes"

SID 08.12.2025 • 13:45 Uhr Die Katalanen stehen unter Druck und brauchen gegen Frankfurt einen Sieg.

Für Hansi Flick ist das anstehende Champions-League-Duell seines FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt keine alltägliche Partie. "Eintracht ist schon was Besonderes. Ich habe da in der Nähe lange gearbeitet, wohne in der Nähe und mein Enkel ist Fan der Eintracht", sagte der Ex-Bundestrainer vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Im schweren Bundesliga-Dämpfer, den die Eintracht mit dem 0:6 gegen RB Leipzig kassierte, sieht Flick keinen wirklichen Vorteil für sein Team. "Die Champions League ist anders. Alles, was vorher war, zählt nicht", sagte der Trainer der Katalanen.

Der 60-Jährige schätzt Frankfurt als "eine sehr junge Mannschaft, der aktuell vielleicht eine gewisse Konstanz fehlt. Aber aufgrund der Qualität ihrer Spieler, aufgrund ihrer Intensität, ihres Tempos können sie Gegnern wirklich wehtun", sagte Flick.

Er forderte von Barca ein Spiel "auf unserem höchsten Level, dann haben wir eine Chance auf drei Punkte", so Flick.