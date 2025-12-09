Gnabry: "Es ist alles gut von beiden Seiten"

SID 09.12.2025 • 05:36 Uhr Der Nationalspieler befindet sich mit den Bayern in Verhandlungen über einen neuen Vertrag.

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry sieht bei den Verhandlungen über seine Zukunft beim FC Bayern keinen Druck. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus. Es gebe aber bei den Gesprächen "keinen Zeitplan. Es ist eine ganz entspannte Situation. Wir schauen einfach, was in nächster Zeit dabei rauskommt", sagte Gnabry vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen Sporting Lissabon.

Bisher, fügte er an, sei "alles gut von beiden Seiten, deswegen passt es so". Gnabry ist beim Rekordmeister bereits seit 2017 unter Vertrag. Schon oft genug war über einen Verkauf spekuliert worden, auch vor dieser Saison. Doch der Offensivspieler konnte in den letzte Monaten überzeugen und sich für eine Weiterbeschäftigung durchaus empfehlen.

Gnabry sieht seine Rolle bei den Bayern inzwischen auch leicht verändert. "Im Laufe der Zeit verfestigt man sich in der Mannschaft, man denkt anders über Dinge nach. Ich denke, ich bin ein bisschen lauter, ein bisschen führender geworden, als ich es vielleicht war, als ich mit 23 hergekommen bin", sagte er.

Mit den Bayern strebt Gnabry in der Ligaphase der Königsklasse unbedingt einen Platz in den Top acht an, um direkt für das Achtelfinale qualifiziert zu sein. "Dies wäre natürlich gut, um ein bisschen Luft zu haben in der Play-off-Phase. Außerdem sind das auch zwei Spiele, in denen es schnell rausgehen kann. Letztes Jahr war es schon sehr knapp gegen Celtic Glasgow", warnte der Nationalspieler.