Champions League: Bitterer Rückschlag für Galatasaray

Leroy Sané und Ilkay Gündogan haben mit Galatasaray Istanbul einen Rückschlag im Rennen um die Top Acht in der Champions League kassiert.

Bei der AS Monaco um Thilo Kehrer verloren die Türken mit 0:1 (0:0). Folarin Balogun erzielte den entscheidenden Treffer (68.).

Bitterer Gegentreffer für Galatasaray Istanbul

Die Entstehung des Siegtreffers war besonders bitter für Galatasaray. Kurz vor dem Treffer verletzte sich Stammtorhüter Ugurcan Cakir so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

So kam nach nur kurzer Aufwärmphase der gebürtige Neu-Ulmer Günay Güvenc zu seinem Champions-League-Debüt und patzte gleich folgenschwer.

Güvenc musste für die Ecke kalt ins Tor, blieb bei der eigentlich recht ungefährlichen Flanke zunächst auf der Linie stehen und wurde anschließend aus dem Gewusel vom Schuss von Balogun überwunden. Ein Treffer, der definitiv zu verhindern gewesen wäre.

Champions League: Galatasaray rutscht in der Tabelle ab

Für Gala ließ Starstürmer Victor Osimhen jeweils auf Vorarbeit von Sané zuvor beste Möglichkeiten liegen (16./36.).

Auf der Gegenseite hätte Monaco schon früher in Führung gehen müssen. Der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria vergab einen Foulelfmeter kläglich (50.).

Beide Teams stehen nun mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Wirtz wird bei Liverpool-Sieg zum wichtigen Faktor

Auch dank Joker Florian Wirtz hat der kriselnde FC Liverpool nach dem öffentlichen Theater um Superstar Mohamed Salah in der Champions League den erhofften Befreiungsschlag gelandet.

Wirtz holte nach seiner Einwechslung den Elfmeter raus, den Dominik Szoboszlai zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Inter Mailand verwandelte (88.). Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen durften die Reds spät aufatmen.

Ärger um Salah wirkt nach

Dabei begann die Reise nach Mailand mit viel Ärger. Salah hatte beim 3:3 bei Leeds United am Wochenende zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf gestanden und wurde auch nicht eingewechselt.

Nach der Partie erhob der Ägypter schwere Vorwürfe gegen den Verein und Teammanager Arne Slot und wurde wegen seiner aufsehenerregenden Wutrede für Dienstag aus dem Königsklassen-Kader gestrichen.

Inter musste früh wechseln, der ehemalige Kölner Yann Aurel Bisseck kam schon nach 31 Minuten für Francesco Acerbi. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer kassierte den vermeintlichen Führungstreffer der Reds durch Ibrahima Konaté nach minutenlanger Überprüfung wieder ein, weil Vorlagengeber Hugo Ekitiké der Ball zuvor an die Hand gesprungen war (32.).

Wirtz holt als Joker Elfer raus

Nationalspieler Wirtz durfte erst in der zweiten Halbzeit mitwirken (68.) - und holte nach einem Ziehen von Alessandro Bastoni den Elfmeter raus.

Liverpool schob sich durch den vierten Sieg im sechsten Spiel der Ligaphase vorläufig auf Rang acht. Inter ist vor den Mittwochsspielen punktgleicher Fünfter.

Wanner in der Startelf

Die PSV Eindhoven mit dem ehemaligen Bayern-Profi Paul Wanner in der Startelf ging gegen Atlético Madrid zwar in Führung, verlor am Ende aber mit 2:3 (1:1).

Atalanta Bergamo besiegte den FC Chelsea mit 2:1 (0:1). Tottenham Hotspur gewann auch dank eines Elfmetertreffers des ehemaligen Leipzigers Xavi Simons (79.) mit 3:0 (1:0) gegen Slavia Prag.

