Borussia Dortmund: Kovac angefressen - "Das reicht so nicht"

SID 11.12.2025 • 05:33 Uhr Niko Kovac spart nach dem enttäuschenden Remis gegen Bodö/Glimt nicht mit Kritik. Dem BVB-Trainer machen beim Blick auf die Tabelle vor allem die nächsten Gegner sorgen.

Niko Kovac schaute grimmig - und sparte hinterher nicht mit Kritik. Es sei „definitiv zu wenig“ gewesen, was seine Mannschaft beim enttäuschenden 2:2 (1:1) gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt gezeigt habe, sagte der Trainer von Borussia Dortmund bei DAZN: „Wir haben uns hier viel mehr erwartet.“

Doch anstatt in der Champions League zu Hause gegen die Norweger einen Pflichtsieg zu holen, vergab der BVB eine große Chance im Kampf um das direkte Ticket für das Achtelfinale.

Durch den Stimmungsdämpfer rutschen die Schwarz-Gelben in der Tabelle auf Rang zehn ab - dabei hätte man nach Punkten mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf Platz drei gleichziehen können.

„Das reicht so nicht. Wenn du die Chancen liegen lässt, dann gewinnst du auch kein Spiel gegen Bodö Glimt“, sagte Kovac: „Und wir haben heute die Chancen gehabt, haben sie aber nicht genutzt. Das kann auch passieren, aber dann musst du solche Spiele 2:1 nach Hause fahren. Aber so - das ist zu wenig.“

Kovac graut es vor den nächsten Gegnern