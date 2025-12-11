PSG-Bus nach Champions-League-Spiel in Bilbao attackiert

SID 11.12.2025 • 14:39 Uhr Der Bus war zu diesem Zeitpunkt vor dem Teamhotel geparkt und nicht besetzt.

Der Mannschaftsbus von Paris Saint-Germain ist in der Nacht nach dem Champions-League-Spiel bei Athletic Bilbao mit Steinen beworfen worden. Das bestätigte am Donnerstag eine dem Klub nahestehende Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt vor dem Teamhotel geparkt und nicht besetzt. Laut Medienberichten wurden zwei Risse an der Außenverglasung des Fahrzeugs festgestellt, zwei Personen sollen festgenommen worden sein.